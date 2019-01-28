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Свіжа соціологія показала серйозні зміни в рейтингах - експерт

Київ • УНН

 • 5042 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Політичний аналітик Святослав Швецов, аналізуючи свіжу соціологію, крім цілком передбачуваних результатів з лідерами рейтингів, звернув увагу на тенденцію до зміни в симпатіях опозиційного електорату, передає УНН. 

"Так, на даний момент ми маємо, фактично, двох лідерів президентських перегонів: Тимошенко Ю.В. - 15,1% від усіх опитаних (20,8% від тих, хто визначився) і Зеленський В.А. - 14,9% від усіх опитаних (20,5% від тих, хто визначився). Результати двох кандидатів відрізняються в межах похибки. Тому можна говорити про рівність результатів. І, якщо Тимошенко Ю.В. і раніше показувала найбільший електоральний результат, то рейтинг Зеленського В.А. істотно виріс", - вважає експерт.

Водночас, що стосується кандидатів від умовно колишньої Партії регіонів - Бойко Ю. А., Вілкул А. Ю., Мураєв Є. В.

"Фактично, вони ділять одне і теж, вкрай низьке після окупації Донбасу і Криму, електоральне поле. І хоча в сумі їх рейтинг від всіх опитаних становить 9,2% від усіх опитаних (12,6% від тих, хто визначився) - рейтинг кожного окремо досить невисокий. Але є нюанс. Я не хочу коментувати "рейтинг" Бойка Ю.А., які відображаються на окремих телеканалах (нехай це залишиться на совісті власників ТВ-каналів і компаній, які ці рейтинги їм подають). Але є і об'єктивні чинники істотного падіння рейтингу Бойка Ю.А. в порівнянні з груднем", - вислови думку Швецов.

Далі експерт наводить аргумент, що в деяких дослідженнях, що проводилися різними соціологічними компаніями взагалі не було в списку Вілкула О.Ю. Тому рейтинг представника "Оппоблока" "діставався" Бойку Ю.А. Але, навіть якщо Вілкул О.Ю. в списку опитувального листа був присутній, то треба враховувати, що інформація по розколу "Оппоблока" і висунення Вілкула О.Ю. кандидатом на президента України просто "не встигла дійти" до широких мас виборців до середини грудня до моменту проведення останніх публічних досліджень. Оскільки польові фази досліджень відбувалися на тиждень-два раніше або прямо під час подій. "В результаті, зараз ми бачимо зростання рейтингу Вілкула О.Ю. і падіння рейтингу Бойка Ю.А. Тобто електорат перетікає до представника "Оппоблока".

За партійними уподобаннями картина в цілому, відзначає експерт, повторює розклад по рейтингам кандидатів в президенти. Є й відмінності. Звертає на себе увагу 4-е місце "Оппоблока". Ця відмінність і наводить на думку, що шанси Вілкула О.Ю. "Побороти" Бойка Ю.А. не такі вже й мінімальні. На момент проведення нашого дослідження в Верховну Раду України, за існуючим законом з 5% -тним бар'єром, за партійними списками проходять 6 партій (результати по визначеним):

- ВО "Батьківщина" - 19,7% від тих, хто визначилися

- "Слуга народу" - 19,0%

- БПП "Солідарність" - 14,7%

- "Опозиційний блок" - 7,6%

- РП О. Ляшка - 7,0%

- "Громадянська позиція" - 6,2%

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