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Світовий рекорд: чотирирічна дівчинка назвала всі елементи таблиці Менделєєва за дві хвилини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Чотирирічна індіанка, яка живе в Катарі, встановила світовий рекорд, швидше за всіх назвавши всі хімічні елементи з таблиці Менделєєва. Про це в суботу на своєму сайті повідомляє газета The Peninsula Qatar, передає УНН.

Що відомо

Дівчинка згадала і назвала всі елементи за 2,28 хвилини і потрапила в Міжнародну книгу рекордів (International Book of Records, один з аналогів Книги рекордів Гіннесса). Творці збірки уточнили, що це є найкращим показником серед дітей.

Деталі

За інформацією видання, дівчинка також вивчила і назвала всіх прем'єр-міністрів Індії, планети сонячної системи і органи людини.

Нагадаємо

Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко з міста Володимир-Волинського, що на Волині, зробив у шкаралупі гусячого яйця 52 754 просвердлених отвори. Він побив два світові рекорди.

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