Світовий рекорд: чотирирічна дівчинка назвала всі елементи таблиці Менделєєва за дві хвилини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Чотирирічна індіанка, яка живе в Катарі, встановила світовий рекорд, швидше за всіх назвавши всі хімічні елементи з таблиці Менделєєва. Про це в суботу на своєму сайті повідомляє газета The Peninsula Qatar, передає УНН.
Що відомо
Дівчинка згадала і назвала всі елементи за 2,28 хвилини і потрапила в Міжнародну книгу рекордів (International Book of Records, один з аналогів Книги рекордів Гіннесса). Творці збірки уточнили, що це є найкращим показником серед дітей.
Деталі
За інформацією видання, дівчинка також вивчила і назвала всіх прем'єр-міністрів Індії, планети сонячної системи і органи людини.
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