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Побив два світові рекорди: волинянин просверлив у яйці понад 50 тисяч отворів

Побив два світові рекорди: волинянин просверлив у яйці понад 50 тисяч отворів

Київ • УНН

 • 16919 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко з міста Володимир-Волинського, що на Волині, зробив у шкаралупі гусячого яйця 52 754 просвердлених отвори. Він побив два світові рекорди. Про це пише УНН з посиланням на Національний Реєстр Рекордів України.

Деталі

Анатолій Бойко у шкаралупі гусячого яйця просверлив 52 754 отвори, діаметр кожного з них — 0,2 мм. Потім він вирішує в цій же техніці створити шедевр з шкаралупи курячого яйця, яка набагато тонша і крихкіша.

17 квітня 2021 року у Володимир-Волинському відбудеться реєстрація одразу двох світових рекордів — “Максимальна кількість отворів, просвердлених у шкаралупі гусячого яйця” і “Максимальна кількість отворів, просвердлених у шкаралупі курячого яйця”.

Анатолій Бойко створив витвір мистецтва із звичайного курячого яйця, просвердливши в шкаралупі 33436 отвори діаметром 0,15 мм. Усього в його колекції майже 500 унікальних робіт з шкаралупи яєць, оздоблених металом та дорогоцінним камінням, жодна з яких не повторюється.

Цитата

“Національний Реєстр Рекордів знайшов у світі аналог такої роботи у Боснії, але із значно меншим параметром — там в шкаралупі курячого яйця створено 14 129 отворів. Це дає підстави оголосити новий світовий рекорд, який належить українському митцю Анатолію Бойко, якого в світі називають “Волинський Фаберже”, — сказала керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

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