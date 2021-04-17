Побил два мировых рекорда: житель Волыни просверлив в яйце более 50 000 отверстий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Заслуженный мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из города Владимир-Волынского на Волыни, сделал в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия. Он побил два мировых рекорда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный Реестр Рекордов Украины.
Детали
Анатолий Бойко в скорлупе гусиного яйца просверлив 52 754 отверстия, диаметр каждого из них — 0,2 мм. Затем он решает в этой же технике создать шедевр из скорлупы куриного яйца, намного тоньше и хрупкая.
17 апреля 2021 в Владимир-Волынском состоится регистрация сразу двух мировых рекордов — “Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе гусиного яйца” и “Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе куриного яйца”.
Анатолий Бойко создал произведение искусства из обычного куриного яйца, просверлив в скорлупе 33 436 отверстия диаметром 0,15 мм. Всего в его коллекции около 500 уникальных работ из скорлупы яиц, украшенных металлом и драгоценными камнями, ни одна из которых не повторяется.
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“Национальный Реестр Рекордов нашел в мире аналог такой работы в Боснии, но со значительно меньшим параметром — там в скорлупе куриного яйца создано 14129 отверстий. Это дает основания объявить новый мировой рекорд, который принадлежит украинскому художнику Анатолию Бойко, которого в мире называют “Волынский Фаберже”, — сказала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.