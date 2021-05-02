Мировой рекорд: четырехлетняя девочка назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Четырехлетняя индианка, живущая в Катаре, установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева. Об этом в субботу на своем сайте сообщает газета The Peninsula Qatar, передает УНН.
Что известно
Девочка вспомнила и назвала все элементы по 2,28 минуты и попала в Международную книгу рекордов (International Book of Records, один из аналогов Книги рекордов Гиннесса). Создатели сборника уточнили, что это является лучшим показателем среди детей.
Детали
По информации издания, девочка также изучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты солнечной системы и органы человека.
Напомним
Заслуженный мастер народного творчества Украины Анатолий Бойко из города Владимир-Волынского на Волыни, я в скорлупе гусиного яйца 52754 просверленных отверстия. Он побил два мировых рекорда.