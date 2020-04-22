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Світовий банк прогнозує скорочення грошових переказів на 20% через COVID-19

Світовий банк прогнозує скорочення грошових переказів на 20% через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Обсяги міжнародних грошових переказів у 2020 році можуть різко скоротитися, приблизно на 20%, внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Світового банку.

“У 2020 році обсяги міжнародних грошових переказів можуть різко скоротитися, приблизно на 20%. Причиною цьому є економічна криза викликана пандемією COVID-19. Таке скорочення стане найстрімкішим у новітній історії і значною мірою спричинене зниженням рівня заробітної плати та зайнятості трудових мігрантів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у країні перебування саме трудові мігранти є більш вразливими до втрати роботи та заробітної плати під час економічної кризи.

За прогнозами, обсяги грошових переказів до країн із низьким та середнім рівнем доходу скоротяться на 19,6 відсотків до 445 мільярдів доларів США. Для багатьох вразливих домогосподарств це стане втратою головного джерела отримання грошових коштів.

Таким чином, очікується, що потік грошових переказів знизиться в усіх регіонах, але найсуттєвіше скорочення відбудеться в Європі та Центральній Азії (27,5%), за якими йдуть Африка південніше Сахари (23,1%), Південна Азія (22,1%), Близький Схід та Північна Африка (19,6%), Латинська Америка та країни Карибського басейну (19,2%). Східна Азія та країни Тихоокеанського регіону (13%).

Обсяги грошових переказів значно скоротяться у 2020 році, після рекордного минулорічного зростання грошових переказів обсягом у 554 мільярди доларів США до країн з низьким та середнім доходом. Навіть за умов скорочення, грошові перекази, як очікується, відіграватимуть ще важливішу роль як джерело зовнішнього фінансування для таких держав, оскільки очікується більш значне падіння рівня прямих іноземних інвестицій (37%).

Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував, що пандемія COVID-19 спричинить за собою скорочення ВВП України у 2020 році на 3,5%.

Також Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП для України: очікується зниження на 7,7% у 2020 році.

Українські Національні Новини

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