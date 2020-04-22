Світовий банк прогнозує скорочення грошових переказів на 20% через COVID-19

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Обсяги міжнародних грошових переказів у 2020 році можуть різко скоротитися, приблизно на 20%, внаслідок економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Світового банку.