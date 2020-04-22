Всемирный банк прогнозирует сокращение денежных переводов на 20% из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Объемы международных денежных переводов в 2020 году могут резко сократиться, примерно на 20%, в результате экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.
“В 2020 году объемы международных денежных переводов могут резко сократиться, примерно на 20%. Причиной этому является экономический кризис вызваный пандемией COVID-19. Такое сокращение станет самым стремительным в новейшей истории и в значительной мере вызвано снижением уровня заработной платы и занятости трудовых мигрантов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в стране пребывания именно трудовые мигранты более уязвимы к потере работы и заработной платы во время экономического кризиса.
По прогнозам, объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократятся на 19,6 процентов до 445 миллиардов долларов США. Для многих уязвимых домохозяйств это станет потерей главного источника получения денежных средств.
Таким образом, ожидается, что поток денежных переводов снизится во всех регионах, но самое существенное сокращение произойдет в Европе и Центральной Азии (27,5%), за которыми следуют Африка южнее Сахары (23,1%), Южная Азия (22,1% ), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и страны Карибского бассейна (19,2%). Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона (13%).
Объемы денежных переводов значительно сократятся в 2020 году, после рекордного прошлогоднего роста денежных переводов объемом в 554 миллиарда долларов США в страны с низким и средним доходом. Даже в условиях сокращения, денежные переводы, как ожидается, будут играть еще более важную роль как источник внешнего финансирования для таких государств, поскольку ожидается более значительное падение уровня прямых иностранных инвестиций (37%).
Напомним, ранее Всемирный банк прогнозирует, что пандемия COVID-19 повлечет за собой сокращение ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.
Также Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП для Украины: ожидается снижение на 7,7% в 2020 году.