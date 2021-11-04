Світові ціни на продукти харчування досягли нового піку від 2011 року - ООН

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Римська продовольча та сільськогосподарська організація (FAO) повідомила, що міжнародні ціни на кошик продовольчих товарів зросли на 3% у жовтні, третій місяць поспіль.

Зниження врожаю у великих експортерів, таких як Канада, Росія та США, сприяло підвищенню ціни на пшеницю на 5%, тоді як індекс цін на рослинну олію зріс на 9,6% у жовтні, досягнувши рекордного максимуму. За інформацією FAO, фактором цього зростання стала нестача робочих мігрантів у Малайзії.

Італія, яка є основним експортером і споживачем макаронних виробів, побоюється, що ціни на продукти можуть злетіти до свят наприкінці року. Італія імпортує близько 40% твердої пшениці, основним постачальником якої є Канада. Експерти кажуть, що ціна пачки макаронних виробів може підскочити приблизно на 20 євроцентів (майже 24 центи США), що для багатьох популярних брендів може призвести до збільшення ціни продукту на 15-20%, який багато італійців споживають щодня.

Індекс цін на зернові з вересня по жовтень зріс на 3,2%.

Згідно з прогнозом агентства, світові запаси зернових "знижуються у 2021/22 роках". Цей прогноз відображає скорочення оцінок виробництва пшениці в Ірані та Туреччині, а також у США.

Високі ціни на енергію та ланцюги поставок також посилюють зростання цін на продукти харчування, з яким стикаються споживачі.

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