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Мировые цены на продукты питания достигли нового пика от 2011 года - ООН

Киев • УНН

 • 21117 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мировые цены на продукты питания являются самыми высокими с июля 2011 года. Эксперты ООН зафиксировали снижение урожая пшеницы и повышение цен на пальмовое масло, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН, информирует УНН.

Мировые цены на продукты питания достигли нового пика от 2011 года - ООН

Детали

Римская продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) сообщила, что международные цены на корзину продовольственных товаров выросли на 3% в октябре, третий месяц подряд.

Снижение урожая у крупных экспортеров, таких как Канада, Россия и США, способствовало повышению цены на пшеницу на 5%, тогда как индекс цен на растительное масло вырос на 9,6% в октябре, достигнув рекордного максимума. По информации FAO, фактором этого роста стала нехватка рабочих мигрантов в Малайзии.

Италия, которая является основным экспортером и потребителем макаронных изделий, опасается, что цены на продукты могут взлететь к праздникам в конце года. Италия импортирует около 40% твердой пшеницы, основным поставщиком которой является Канада. Эксперты говорят, что цена пачки макаронных изделий может подскочить примерно на 20 евроцентов (почти 24 цента США), что для многих популярных брендов может привести к увеличению цены продукта на 15-20%, который многие итальянцы потребляют ежедневно.

Индекс цен на зерновые с сентября по октябрь вырос на 3,2%.

Согласно прогнозу агентства, мировые запасы зерновых "снижаются в 2021/22 годах". Этот прогноз отражает сокращение оценок производства пшеницы в Иране и Турции, а также в США.

Высокие цены на энергию и цепи поставок также усиливают рост цен на продукты питания, с которым сталкиваются потребители.

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