Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку впали в ціні до 69,63 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,68%.
При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,51 долара за барель, втративши 1,07%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.