Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром упали в цене до 69,63 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,68%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,51 доллара за баррель, потеряв 1,07%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.