Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у четвер зранку зросли в ціні до 63,68 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,23 долара за барель, додавши 0,21%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.