Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром выросли в цене до 63,68 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,23 доллара за баррель, прибавив 0,21%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.