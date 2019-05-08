Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку зросли в ціні до 70,29 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,59%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,89 долара за барель, додавши 0,80%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.