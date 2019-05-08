Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром выросли в цене до 70,29 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,59%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,89 доллара за баррель, прибавив 0,80%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.