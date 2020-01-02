Світові ціни на нафту піднялися
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у четвер зранку зросли в ціні до 66,23 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:09, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,35%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,23 долара за барель, додавши 0,28%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.