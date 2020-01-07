Світоліна увійшла у заявку збірної України на найближчий матчу Кубку Федерації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Федерація тенісу України офіційно заявила склад команди Кубка Федерації на матчі Першої групи Євро-Африканської зони, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Національну збірну представлятимуть найсильніші тенісистки в рейтингу WTA: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катаріна Завацька та Леся Цуренко. Капітан — Михайло Філіма.

Додамо, що ігри пройдуть в період 5 — 8 лютого у Таллінні. Суперник “жовто-блакитних” наразі невідомий.

Нагадаємо, що Світоліна бажає також взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо у складі збірної України.

Українські Національні Новини

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