Світоліна увійшла у заявку збірної України на найближчий матчу Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Федерація тенісу України офіційно заявила склад команди Кубка Федерації на матчі Першої групи Євро-Африканської зони, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Національну збірну представлятимуть найсильніші тенісистки в рейтингу WTA: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катаріна Завацька та Леся Цуренко. Капітан — Михайло Філіма.
Додамо, що ігри пройдуть в період 5 — 8 лютого у Таллінні. Суперник “жовто-блакитних” наразі невідомий.
Нагадаємо, що Світоліна бажає також взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо у складі збірної України.