Світоліна виразила бажання взяти участь в Олімпійських іграх у Токіо

“Так, звичайно, є бажання зіграти на Олімпіаді. Я завжди рада зіграти на Кубку Федерації, іноді не дозволяє здоров’я, це нормально, дуже багато турнірів, важко уникнути навіть мікротравм. Звичайно, в планах це присутнє. З дівчатами зі збірної я завжди спілкуюся, у нас дуже хороші відносини”, — зізналася Світоліна.

Про зміни в тренерській команді: “у моїй команді будуть зміни, будуть ще додаватися люди. Через деякий час ми зробимо анонс. Ендрю Беттлс залишається. На наступний сезон у мене завжди стоять завдання — перемоги на Великому шоломі і перша ракетка в рейтингу. Але як показав цей сезон, найголовніше — це здоров’я. Для мене це буде в пріоритеті. Коли я здорова, то показую хороші результати”.

Нагадаємо, що Світоліна вже приймала участь у Олімпійських іграх. В Ріо-де-Жанейро вона зупинилася у чвертьфіналі, перемігши на шляху до нього Серену Вільямс.