Свитолина вошла в заявку сборной Украины на ближайший матча Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Федерация тенниса Украины официально заявила состав команды Кубка Федерации на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Национальную сборную будут представлять сильнейшие теннисистки в рейтинге WTA: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитан — Михаил Филима.
Добавим, что игры пройдут в период 5 — 8 февраля во Таллинне. Соперник “желто-синих” пока неизвестен.
Напомним, что Свитолина желает также принять участие в Олимпийских играх в Токио в составе сборной Украины.