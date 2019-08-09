Світоліна стала чвертьфіналісткою турніру WTA в Торонто

У матчі третього раунду українка, посіяна під 6 номером, у двох партіях обіграла представницю Швейцарії Белінду Бенчіч — 6:2, 6:4.

У другому геймі матчу Світоліна підвернула гомілкостоп, їй надали медичну допомогу і вона змогла продовжити поєдинок. За рахунку 4:2, 15:40 матч на досить тривалий час перервав дощ. Далі українка повела 6:2, 5:2, заробила потрійний матчбол, але потім програла підряд вісім розіграшів. Але все-таки з другої спроби і п’ятого матчбола українка змогла завершити поєдинок на свою користь.

Таким чином, Світоліна вперше в кар’єрі обіграла Бенчіч. Дві попередні зустрічі, в тому числі в цьому році в півфіналі турніру в Дубаї, в трьох партіях виграла представниця Швейцарії.

Зауважимо, що за вихід до півфіналу Світоліна посперечається з кривдницею Даяни Ястремської американкою Софією Кенін, яка виграла українку 6:2, 6:2.

Додамо, в минулому році Світоліна дійшла до півфіналу турніру, а в 2017 році виграла його.

Нагадаємо, Світоліна потрапила до десятки найбільш високооплачуваних спортсменок планети.