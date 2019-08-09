Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира WTA в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 “Rogers Cup”, который проходит в Торонто, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче третьего раунда украинка, посеянная под 6 номером, в двух партиях обыграла представительницу Швейцарии Бенчич — 6:2, 6:4.
Во втором гейме матча Свитолина подвернула голеностоп, ей оказали медицинскую помощь и она смогла продолжить поединок. При счете 4:2, 15:40 матч на достаточно длительное время прервал дождь. Далее украинка повела 6:2, 5:2, заработала тройной матчбол, но затем проиграла подряд восемь розыгрышей. Но все-таки со второй попытки и пятого матчбола украинка смогла завершить поединок в свою пользу.
Таким образом, Свитолина впервые в карьере обыграла Бенчич. Две предыдущие встречи, в том числе в этом году в полуфинале турнира в Дубае, в трех партиях выиграла представительница Швейцарии.
Заметим, что за выход в полуфинал Свитолина поспорит с обидчицей Даяны Ястремской американкой Софией Кенин, которая выиграла украинка 6:2, 6:2.
Добавим, в прошлом году Свитолина дошла до полуфинала турнира, а в 2017 году выиграла его.
Напомним, Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок планеты.