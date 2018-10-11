Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Провідна тенісистка України та світу Еліна Світоліна провела другий поєдинок одиночного розряду турніру у Гонконзі, повідомляє кореспондент УНН.
Нашій спортсменці, яка має перший номер посіву, у другому матчі нічого не змогла протиставити 125-та ракетка світу з Японії Нао Хібіно.
Українка перевершила суперницю за ейсами 7 проти жодного у японки. Також у нашої тенісистки 59 очок у зустрічі проти 35. Таким чином, Світоліна витратила на гру менше години та святкувала звитягу 6:0, 6:3.
Примітно, що у чвертьфіналі на українку очікує протистояння із ще однією тенісисткою з Азії – 6-ю сіяною, 24 ракеткою світу Ван Цян з Китаю.
Нагадаємо, у чвертьфіналі також зіграє і ще одна наша спортсменка Даяна Ястремська.