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Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу в Гонконзі

Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу в Гонконзі

Київ • УНН

 • 8627 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Провідна тенісистка України та світу Еліна Світоліна провела другий поєдинок одиночного розряду турніру у Гонконзі, повідомляє кореспондент УНН.

Нашій спортсменці, яка має перший номер посіву, у другому матчі нічого не змогла протиставити 125-та ракетка світу з Японії Нао Хібіно.

Українка перевершила суперницю за ейсами 7 проти жодного у японки. Також  у нашої тенісистки 59 очок у зустрічі проти 35. Таким чином, Світоліна витратила на гру менше години та святкувала звитягу 6:0, 6:3.

Примітно, що у чвертьфіналі на українку очікує протистояння із ще однією тенісисткою з Азії – 6-ю сіяною, 24 ракеткою світу Ван Цян з Китаю.

Нагадаємо, у чвертьфіналі також зіграє і ще одна наша спортсменка Даяна Ястремська.

Українські Національні Новини

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