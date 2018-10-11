Свитолина разгромила японку на пути в четвертьфинал в Гонконге

Нашей спортсменке, которая имеет первый номер посева, во втором матче ничего не смогла противопоставить 125-я ракетка мира из Японии Нао Хибин.

Украинка превзошла соперницу по эйсами - 7 против ни одного у японки. Также у нашей теннисистки 59 очков во встрече против 35. Таким образом, Свитолина потратила на игру меньше часа и праздновала победу 6:0, 6:3.

Примечательно, что в четвертьфинале украинку ожидает противостояние с еще одной теннисисткой из Азии - 6-й сеяной, 24-й ракеткой мира Ван Цян из Китая.

Напомним, в четвертьфинале также сыграет и еще одна наша спортсменка Даяна Ястремская.