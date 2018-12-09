Світ вшановує пам'ять жертв злочинів геноциду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів, повідомляє УНН.
Цього дня в 1948 році була прийнята Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН постановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам’яті жертв злочину геноциду. Мета Дня — вшановувати пам’ять людей, які стали жертвою геноциду та недопущення подібних злочинів у подальшому.
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У Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього (стаття 2) геноцид визначається як “наступні дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу ...”:
вбивство членів такої групи;
заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи;
навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, які розраховані на її повне або часткове фізичне знищення;
заходи, розраховані на запобігання дітородіння в середовищі такої групи;
насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу.
У Конвенції підтверджується, що геноцид, незалежно від того, відбувається він у мирний або воєнний час, є злочином, який порушує норми міжнародного права і проти якого учасники Конвенції зобов’язуються “вживати заходів попередження і карати за його вчинення” (стаття 1). Головна відповідальність за попередження і припинення геноциду покладається на державу, в якому цей злочин вчиняється.
На Всесвітньому саміті 2005 року глави держав і урядів одноголосно підтвердили, що “кожна держава зобов’язана захищати своє населення від геноциду, військових злочинів, етнічних чисток і злочинів проти людяності”.
Факти про злочини геноциду: 1932-1933 — штучний голод в Україні, що призвів до смерті до 10 мільйонів українців; 1938-1945 — нацистська Німеччина проводила знищення населення у захоплених країнах, в першу чергу смерті піддавалися євреї, які вважалися расово неповноцінними; 1975-1979 — злочини лідера червоних кхмерів Пол Пота, щоб перетворити Камбоджу в комуністичне селянське хазяйство; 1988 — іракський режим Саддама Хусейна призводить до нападів на цивільних осіб, що залишилися в “заборонених” областях, знищенню піддавалися у першу чергу курди. У 1992-1995 роках у Югославії відбувається знищення боснійських мусульман.
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