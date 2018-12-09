Мир чтит память жертв преступлений геноцида
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествование их достоинства и предупреждения этих преступлений, сообщает УНН.
В этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В сентябре 2015 Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида. Цель Дня - почтить память людей, которые стали жертвой геноцида и недопущения подобных преступлений в дальнейшем.
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В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (статья 2) геноцид определяется как "следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу ...":
убийство членов такой группы;
причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение;
меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
В Конвенции подтверждается, что геноцид, независимо от того, он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого участники Конвенции обязуются "принимать меры предупреждения и карать за его совершение" (статья 1). Главная ответственность за предупреждение и пресечение геноцида возлагается на государство, в котором это преступление совершается.
На Всемирном саммите 2005 главы государств и правительств единогласно подтвердили, что "каждое государство обязано защищать свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности".
Факты о преступлениях геноцида: 1932-1933 - искусственный голод в Украине , что привело к смерти до 10 миллионов украинцев; 1938-1945 - нацистская Германия проводила уничтожение населения в захваченных странах, в первую очередь смерти подвергались евреи, которые считались расово неполноценными; 1975-1979 - преступления лидера красных кхмеров Пол Пота, с целью превратить Камбоджу в коммунистическое крестьянское хозяйство; 1988 - иракский режим Саддама Хусейна совершает нападения на гражданское население, оставшеся в "запрещенных" областях, уничтожению подвергались в первую очередь курды. В 1992-1995 годах в Югославии происходит уничтожение боснийских мусульман.
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