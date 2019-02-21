Світ відзначає Міжнародний день рідної мови

Його встановлено у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності.

В Україні живе понад 130 національних меншин – носіїв 79 мов. Згідно зі статтею 10 Конституції державною мовою в Україні є українська. Але в нашій державі є також і мови, які перебувають на межі зникнення, зокрема два діалекти ромської, галицький діалект караїмської, а також кримчацька й урумська.



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У нашій країні рідній мові присвячене свято – День української писемності та мови, яке щороку відзначається 9 листопада, в день вшанування пам’яті преподобного Нестора-Літописця.



Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій планує розпочати розгляд законопроекту про державну мову наступного пленарного тижня, проте це може зайняти кілька днів. Виборчий кодекс буде розглянуто, коли буде рішення комітету, сказав він у п’ятницю журналістам.