Мир отмечает Международный день родного языка

Он установлен в ноябре 1999 года на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.

В Украине живет более 130 национальных меньшинств - носителей 79 языков. Согласно статье 10 Конституции государственным языком в Украине является украинский. Но в нашем государстве есть также и языкы, которые находятся на грани исчезновения, в том числе два диалекта цыганского, галицкий диалект караимского, а также крымчакский и урумский.



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В нашей стране родному языку посвящен праздник - День украинской письменности и языка, который ежегодно отмечается 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора-Летописца.



Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий планирует начать рассмотрение законопроекта о государственном языке на следующей пленарной неделе, однако это может занять несколько дней. Избирательный кодекс будет рассмотрен, когда будет решение комитета, сказал он в пятницу журналистам.