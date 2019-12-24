Світ-2020: вибори, політика, безпека

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У 2020 році в ряді країн, включаючи США пройдуть вибори. Результати вплинуть на подальшу розстановку сил, як в регіоні, так і в світі. Рік почнеться з двох знакових політичних форумів - Всесвітнього економічного форуму в Давосі та Мюнхенській конференції з безпеки. Які ж світові події очікують нас у 2020 році читайте в матеріалі УНН.



"Давос" у січні

Темами Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в 2020 році будуть проблеми глобального потепління і навколишнього середовища, сталого розвитку та інклюзивної економіки. Форум щорічно проходить в Давосі, в Швейцарії і вважається авторитетним заходом в сфері політики, бізнесу і економіки. Його відвідують світові лідери, інвестори і топ-бізнесмени. У Давосі підведуть підсумки 2019 року, і визначать тренди 2020. На полях Форуму щорічно працює і "Український дім". 2020 рік для ВЕФ - ювілейний, адже форум відбувається вже 50 років.



Мюнхенська конференція безпеки в лютому

56-й мюнхенський форум пройде з 14 по 16 лютого. Світові лідери та експерти обговорюють на Форумі питання безпеки і геополітики. У 2019 Мюнхен відвідали лідери 35 держав.



Нормандський саміт в березні

У березні зустрінуться лідери України, Росії, Франції та Німеччини в рамках Нормандського формату. Про ці плани лідери оголосили в Парижі, під час Нормандського саміту, 9 грудня, в ході якого сторони домовилися про обмін військовополоненими, припинення вогню до кінця року і подальше розведення сил в трьох точках лінії розмежування.



Масштабні військові навчання США в Європі з квітня по травень



Наймасштабніші навчання НАТО "Defender Europe 2020" з часів "Холодної війни" пройдуть в Європі. У навчаннях буде задіяно 20 тисяч військових. Мета - відпрацювання готовності протистояти можливим супротивникам. У них візьмуть участь 18 країн і пройдуть навчання на території 10 держав, включаючи Німеччину, Литву, Латвію і Польщу. Як планується, американських солдатів через Атлантичний океан переправлять до Нідерландів та Бельгії, після чого вони передислокуються в Німеччину. Німеччина, буде центром розіграшу військових навчань.



Євробачення в травні

З 12 по 16 травня в Роттердамі, Нідерланди пройде пісенний конкурс Євробачення. У 2019 спонукав Дункан Лоуренс від Нідерландів з піснею "Arcade". Як і щороку, безпосередньо перед фестивалем пройде національний відбір. У 2019 Україна не брала участі через скандал, що вибухнув навколо контракту Суспільного телебачення з переможницею національного етапу Maruv, з тієї причини, що фіналістка неоднозначно висловлювалася про окупованому Крим і виступала на півострові після 2014 року. Нагадаємо, в 2019 році Євробачення проходило в Ізраїлі, в Тель-Авіві.

Цього року національний відбір на Євробачення триває до 25 грудня. Серед вимог до учасників - відсутність гастрольної діяльності на території РФ.



Вибори Президента Польщі навесні

Вибори президента Польщі відбудуться навесні 2020 року. Точна дата поки не відома. Нинішній лідер Анджей Дуда має намір брати участь в гонці. Згідно з соціологічними опитуваннями, Дуда користується найбільшою підтримкою серед виборців. На другому місці - колишній президент Європейської ради і колишній прем'єр Польщі Дональд Туск. Трійку лідерів замикає глава партії Wiosna Роберт Бедронь. Анджей Дуда займає президентський пост з 2016 році.



БРІКС в Росії влітку

У 2020, влітку в Росії пройде саміт БРІКС. Захід пройде під девізом: "Партнерство в інтересах глобальної стабільності, загальної безпеки та інноваційного зростання". Точна дата буде визначена пізніше. Відзначимо, до БРІКС входять Росія, Бразилія, Китай, Індія і ПАР.



Саміт G7 в червні

46-й саміт G7 пройде в США з 10 по 12 червня 2020 року. До скандалу навколо перевищення владних повноважень Дональдом Трампом, що привело до голосування за імпічмент, планувалося, що чинний президент прийме лідерів Групи Семи на своєму гольф-курорті Trump Doral в Майамі. Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово висловлювався за повернення Росії до Групи Семи. Росію виключили з переговорного майданчика через анексії Криму та агресією проти України. Останній раз Трамп висловився з цього приводу під час саміту G7 у Франції в 2019 році.



Місія NASA на Марс в липні

17 липня відбудеться запланований запуск місії NASA "Марс 2020" для вивчення придатності Марса для підготовки для життя людей. Висадка на Марс очікується 18 лютого. Місія триватиме протягом 687 днів.



Літні Олімпійські ігри в Токіо з липня по серпень

З 24 липня по 9 серпня в столиці Японії пройдуть літні Олімпійські ігри, Паралімпіада пройде з 25 серпня по 6 вересня. Бюджет Олімпійських ігор становить 12,3 мільярда доларів США. Всесвітнє антидопінгове агентство WADA відсторонило збірну Росії від Олімпіад терміном на 4 роки. Рішення WADA по Росії пошириться на дві Олімпіади і на Чемпіонат світу з футболу в 2022 році. Атлети, які доведуть непричетність до допінгових порушень зможуть взяти участь під нейтральним прапором і без гімну РФ.



Президентські вибори в Білорусі в серпні

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 30 серпня. Нинішній президент Олександр Лукашенко заявив, що знову балотуватиметься. Відзначимо, що Олександр Лукашенко при владі понад 25 років, за останні 20 років в країні не зареєстрована жодна політична партія. Нинішнього президента країни називають останнім диктатором Європи.



Військові навчання РФ "Кавказ - 2020" у вересні

Російські Збройні сили проведуть стратегічні навчання "Кавказ - 2020" у вересні. У 2020 році Росія проведе 4800 військових навчань різного масштабу.



Президентські вибори в Молдові в жовтні

У Молдові пройдуть президентські вибори попередньо в жовтні. Після політичної кризи в 2019 році, в зв'язку з розпадом коаліції ACUM і Партії соціалістів, наближені до президента Ігорю Додону, соціалісти зміцнилися при владі, сформувавши новий кабінет. Ігор Додон, відомий проросійськими поглядами і частими візитами до Москви, поки не коментує можливу участь у президентських перегонах. Нагадаємо, зміни до Конституції, що дозволяють пряме обрання президента, в Молдові затвердили в 2016 році.



Президентські вибори в США в листопаді

У США вибори президента заплановані на 3 листопада. Згідно з опитуванням USA TODAY/Suffolk University, лідирує нинішній президент США Дональд Трамп, випереджаючи головного суперника Джо Байденом на 3%. За ними йдуть Берні Сандерсом Елізабет Уоррен, Майклом Блумбергом і Пітт Буттіджіч.



Саміт G20 в листопаді

Саміт G20 в 2020 році прийме столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Саміт в форматі G20 пройде в 15-й раз. Представляти Ер-Ріяд на саміті буде король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд. Нагадаємо, в 2019 році лідери Групи Двадцяти провели зустріч в Осаці, в Японії. Як правило, в ході переговорів присутній і представники світових організацій, таких як ООН, Світовий банк, МВФ, СОТ.

Хто за що відповідає в 2020?

Варто також звернути увагу на головуючі країни в міжнародних структурах. Перш за все мова про Раду ЄС: в першому семестрі 2020 роботу Раду ЄС буде очолювати Хорватія, а з липня до грудня - Німеччина. Це означає, що ці країни будуть забезпечувати роботу вищого органу ЄС і курувати порядок засідань європейських лідерів. В ОБСЄ з 1 січня буде головувати Албанія. У Раді безпеки ООН своє головування завершать Сполучені Штати.

У СНД в 2020 році головування переходить до Узбекистану, а ОДКБ і БРІКС - до Росії.