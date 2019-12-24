Мир-2020: выборы, политика, безопасность

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В 2020 году в ряде стран, включая США пройдут выборы. Результаты повлияют на дальнейшую расстановку сил, как в регионе, так и в мире. Год начнется с двух знаковых политических форумов – Всемирного экономического форума в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности. Какие же мировые события ожидают нас в 2020 году читайте в материале УНН.



"Давос" в январе

Темами Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2020 году будут проблемы глобального потепления и окружающей среды, устойчивого развития и инклюзивной экономики. Форум ежегодно проходит в Давосе, в Швейцарии и считается авторитетным мероприятием в сфере политики, бизнеса и экономики. Его посещают мировые лидеры, инвесторы и топ-бизнесмены. В Давосе подведут итоги 2019 года, и определят тренды 2020. На полях Форума ежегодно работает и "Украинский дом". 2020 год для ВЭФ – юбилейный, форум проходит уже 50 лет.



Мюнхенская конференция безопасности в феврале

56-й мюнхенский форум пройдет с 14 по 16 февраля. Мировые лидеры и эксперты обсуждают на Форуме вопросы безопасности и геополитики. В 2019 году Мюнхен посетили лидеры 35 государств.



Нормандский саммит в марте

В марте встретятся лидеры Украины, России, Франции и Германии в рамках Нормандского формата. Об этих планах лидеры объявили в Париже, во время Нормандского саммита, 9 декабря, в ходе которого стороны договорились об обмене военнопленными, прекращению огня до конца года и дальнейшему разведению сил в трех точках линии разграничения.



Масштабные военные учения США в Европе с апреля по май



Самые масштабные учения НАТО "Defender Europe 2020" со времен "Холодной войны" пройдут в Европе. В учениях задействуют 20 тысяч военных. Цель – отработка готовности противостоять возможным противникам. В них примут участие 18 стран и пройдут учения на территории 10 государств, включая Германию, Литву, Латвию и Польшу. Как планируется, американских солдат через Атлантический океан переправят в Нидерланды и Бельгию, после чего они передислоцируются в Германию. Германия, будет центром розыгрыша военных учений.



Евровидение в мае

С 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды пройдет песенный конкурс Евровидение. В 2019 году побудил Дункан Лоуренс от Нидерландов с песней "Arcade". Как и каждый год, непосредственно перед фестивалем пройдёт национальный отбор. В 2019 году Украина не участвовала из-за разразившегося скандала вокруг контракта Общественного телевидения с победительницей национального этапа Maruv, по той причине, что финалистка неоднозначно высказывалась об оккупированном Крыме и выступала на полуострове после 2014 года. Напомним, в 2019 году Евровидение проходило в Израиле, в Тель-Авиве.

В этом году национальный отбор на Евровидение продолжается до 25 декабря. Среди требований к участникам - отсутствие гастрольной деятельности на территории РФ.



Выборы Президента Польши весной

Выборы президента Польши пройдут весной 2020 года. Точная дата пока не известна. Нынешний лидер Анджей Дуда намерен участвовать в гонке. Согласно социологическим опросам, Дуда пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей. На втором месте – бывший президент Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск. Тройку лидеров замыкает глава партии Wiosna Роберт Бедронь. Анджей Дуда занимает президентский пост с 2016 году.



БРИКС в России летом

В 2020, летом в России пройдет саммит БРИКС. Мероприятие пройдет под девизом: "Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Точная дата будет определена позже. Отметим, в БРИКС входят Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР.



Саммит G7 в июне

46-й саммит G7 пройдет в США с 10 по 12 июня 2020 года. До скандала вокруг превышения властных полномочий Дональдом Трампом, которые привели к голосованию за импичмент, планировалось, что действующий президент примет лидеров Группы Семи на своей гольф курорте Trump Doral в Майами. Напомним, Дональд Трамп неоднократно высказывался за возвращение России в Группу Семи. Россию исключили из переговорной площадки из-за аннексии Крыма и агрессией против Украины. Последний раз Трамп высказался по этому поводу во время саммита G7 во Франции в 2019 году.



Миссия NASA на Марс в июле

17 июля состоится запланированный запуск миссии NASA "Марс 2020" для изучения пригодности Марса при подготовке для жизни людей. Посадка на Марс ожидается 18 февраля. Миссия продлится в течение 687 дней.



Летние Олимпийские игры в Токио с июля по август

С 24 июля по 9 августа в столице Японии пройдут летние Олимпийские игры, Параолимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября. Бюджет Олимпийских игр составляет 12,3 миллиарда долларов США. Всемирное антидопинговое агентство WADA отстранило сборную России от Олимпиад сроком на 4 года. Решение WADA по России распространится на две Олимпиады и на Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Атлеты, которые докажут непричастность к допинговым нарушениям смогут принять участие под нейтральным флагом и без гимна РФ.



Президентские выборы в Беларуси в августе

Президентские выборы в Беларуси пройдут 30 августа. Нынешний президент Александр Лукашенко заявил, что снова будет баллотироваться. Отметим, что Александр Лукашенко при власти более 25 лет, за последние 20 лет в стране не зарегистрирована ни одна политическая партия. Нынешнего президента страны называют последним диктатором Европы.



Военные учения РФ "Кавказ – 2020" в сентябре

Российские Вооруженные силы проведут стратегические учения "Кавказ – 2020" в сентябре. В 2020 году Россия проведет 4800 военных учений различного масштаба.



Президентские выборы в Молдове в октябре

В Молдове пройдут президентские выборы предварительно в октябре. После политического кризиса в 2019 году, в связи с распадом коалиции ACUM и Партии социалистов, приближенные к президенту Игорю Додону, социалисты укрепились у власти, сформировав новый кабинет. Игорь Додон, известен пророссийскими взглядами и частыми визитами в Москву, пока не комментирует возможное участие в президентской гонке. Напомним, изменения в Конституцию, позволяющие прямое избрание президента, в Молдове утвердили в 2016 году.



Президентские выборы в США в ноябре

В США выборы президента запланированы на 3 ноября. Согласно опросу USA TODAY/Suffolk University, лидирует нынешний президент США Дональд Трамп, опережая главного соперника Джо Байденом на 3%. За ними идут Берни Сандерсом Элизабет Уоррен, Майклом Блумбергом и Питт Буттиджич.



Саммит G20 в ноябре

Саммит G20 в 2020 году примет столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Саммит в формате G20 пройдёт в 15-й раз. Представлять Эр-Рияд на саммите будет король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Напомним, в 2019 году лидеры Группы Двадцати провели встречу в Осаке, в Японии. Как правило, в ходе переговоров присутствует и представители мировых организаций, таких как ООН, Всемирный банк, МВФ, ВТО.

Кто за что отвечает в 2020?

Стоит также обратить внимание на председательствующие страны в международных структурах. Прежде всего речь идет Совете ЕС: в первом семестре 2020 работу Совета ЕС будет курировать Хорватия, а с июля до декабрь – Германия. Это значит, что эти страны будут обеспечивать работу высшего органа ЕС и курировать повестку заседаний европейских лидеров. В ОБСЕ с 1 января будет главенствовать Албания. В Совете безопасности ООН свое председательство завершат Соединенные Штаты.

В СНГ в 2020 году председательство переходит к Узбекистану, а ОДКБ и БРИКС – к России.