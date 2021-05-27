Свині здатні інфікувати людей "дельта-коронавірусом" – вчені

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“Відкриття нового людського патогену і випадок інфікування коронавірусом людей від свиней багато років тому розширює число коронавірусів, які несуть потенційну загрозу для людства. Наразі немає інформації, чи можуть вони переходити від людини до людини, але точно є небезпека їх мутацій, що можуть цьому сприяти”, — повідомили в статті.

Химерний коронавірус, який передається від собак

“В Малайзії декілька років тому зафіксували сліди інфекції нового коронавірусу групи альфа. Він схожий на той, яким хворіють собаки. Аналіз геному вірусу показав, що він химерний. Цей химерний коронавірус має дві частини ідентифікованих раніше собачих вірусів, одного, що вражає котів і четвертого, який нагадує вірус свиней”, — зауважили в Science.

За словами Бенджаміна Ноймана, вірусолога з Техаського університету, цей різновид вірусу має декілька різноманітних рекомбінацій.

“Це мозаїка з декількох різних рекомбінацій, які повторялись знову і знову, коли ніхто не бачить. А потім бум — і у вас є таке чудовисько”, — пояснив він.

На відміну від SASR-CoV-2 й інших людських коронавірусів, немає чітких свідчень того, що даний штам краще адаптується до людей.

“Дослідниця спільно зі своїми колегами проаналізувала зразки тканин 8 дітей, що мешкають в селах або передмістях штату Сарауак на Борнео, де регулярно мають контакт з тваринами та дикою природою. Ці діти були серед госпіталізованих осіб з пневмонією в період з 2017 по 2018 роки, яких ретельно проаналізували на наявність слідів людських і нелюдських коронавірусів. Всі діти перебували у лікарні від 4 днів до тижня та видужали”, — додали в Science

Дельта-коронавірус, який передається від свиней

“В Університеті Флориди науковці нещодавно сповістили про перші докази наявності коронавірусу свиней, який вражає людей. У 2014-2015 вірус знайшли в сироватці крові трьох гаїтянських дітей, в яких зафіксували лихоманку. Раніше вважалося, що цей вірус може вражати тільки птахів. Поки у 2012 році його не виявили у свині з Гонконгу”, — написали в Science

Згодом у 2014 році зазначений вірус спричинив значний спалах фатальної діарейної хвороби у поросят в Сполучених Штатах. Тоді науковці з’ясували, що він інфікує клітинні лінії людей, свиней і курей.

“Цей вірус вражає як птахів, так і ссавців. Я знаю, що немає інших коронавірусів, здатних на таке”, — наголосив один з вчених.

Зазначається, коронавірус з Гаїті дещо відрізняється від коронавірусу з Гонконгу. Але дослідники планують перевірити місцевих жителів на наявність антитіл до нього.

Доповнення

Раніше вчені виявили, що домашні свині можуть заражатися коронавірусом нового типу і розносити його по популяції.

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