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Свиньи способны инфицировать людей "дельта-коронавирусом" - ученые

Киев • УНН

 • 13616 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Исследователи выяснили, что к человеку от животных могут передаваться еще 2 коронавируса, один из которых является необычным, передает УНН со ссылкой на издание Science.

Свиньи способны инфицировать людей "дельта-коронавирусом" - ученые

Цитата

“Открытие нового человеческого патогена и случай инфицирования коронавирусом людей от свиней много лет назад расширяет число коронавирусов, которые несут потенциальную угрозу для человечества. Пока нет информации, могут ли они переходить от человека к человеку, но точно есть опасность их мутаций, которые могут этому способствовать”, — сообщили в статье.

Причудливый коронавирус, который передается от собак

“В Малайзии несколько лет назад зафиксировали следы инфекции нового коронавируса группы альфа. Он похож на тот, которым болеют собаки. Анализ генома вируса показал, что он странный. Этот причудливый коронавирус имеет две части идентифицированных ранее собачьих вирусов, одного, поражающего кошек и четвертого, напоминающего вирус свиней”, — отметили в Science.

По словам Бенджамина Ноймана, вирусолога из Техасского университета, эта разновидность вируса имеет несколько различных рекомбинаций.

“Это мозаика из нескольких различных рекомбинаций, которые повторялись снова и снова, когда никто не видит. А потом бум — и у вас есть такое чудовище ”, - пояснил он.

В отличие от SASR-CoV-2 и других человеческих коронавирусов, нет четких свидетельств того, что данный штамм лучше адаптируется к людям.

“Исследовательница совместно со своими коллегами проанализировала образцы тканей 8 детей, проживающих в селах или пригородах штата Сарауак на Борнео, где регулярно имеют контакт с животными и природой. Эти дети были среди госпитализированных с пневмонией в период с 2017 по 2018 годы, которых тщательно проанализировали на наличие следов человеческих и нечеловеческих коронавирусов. Все дети находились в больнице от 4 дней до недели и выздоровели”, — добавили в Science

Дельта-коронавирус, который передается от свиней

“В Университете Флориды ученые недавно сообщили о первых доказательствах наличия коронавируса свиней, который поражает людей. В 2014-2015 вирус нашли в сыворотке крови трех гаитянских детей, у которых зафиксировали лихорадку. Ранее считалось, что этот вирус может поражать только птиц. Пока в 2012 году его обнаружили у свиньи из Гонконга”, — написали в Science

Впоследствии в 2014 году указанный вирус вызвал крупную вспышку роковой диаррейной болезни у поросят в Соединенных Штатах. Тогда ученые выяснили, что он инфицирует клеточные линии людей, свиней и кур.

“Этот вирус поражает как птиц, так и млекопитающих. Я знаю, что нет других коронавирусов, способных на такое”, — отметил один из ученых.

Отмечается, коронавирус с Гаити несколько отличается от коронавируса из Гонконга. Но исследователи планируют проверить местных жителей на наличие антител к нему.

Дополнение

Ранее ученые обнаружили, что домашние свиньи могут заражаться коронавирусом нового типа и разносить его по популяции.

К теме

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