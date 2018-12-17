Свідок впізнав одного з обвинувачених у справі Вороненкова

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва відбулося засідання суду за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, на якому свідок обвинувачення впізнала одного з підсудних. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.