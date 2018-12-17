Свідок впізнав одного з обвинувачених у справі Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва відбулося засідання суду за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, на якому свідок обвинувачення впізнала одного з підсудних. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“Були допитані два свідки обвинувачення сьогодні. Управителька будинку (одна зі свідків — ред.) під час допиту впізнала одного з обвинувачених (йдеться про Олександра Лося — ред.) як людину, яку вона зустрічала в цьому будинку до вбивства”, — сказала прес-секретар.
За словами Максимець, сьогодні суд також допитав другого свідка звинувачення, а саме власника автомобіля, який використовувався виконавцями під час убивства Вороненкова. Вона уточнила, що свідок продав автомобіль не на пряму виконавцям, а в нього авто купила інша людина, яка передала його безпосередньо виконавцям.
На наступному засіданні, розповіла прес-секретар, яке відбудеться 11 січня 2019 року суд продовжить допит свідків сторони обвинувачення.
Нагадаємо, 13 листопада Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні щодо вбивства Вороненкова.
23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.
Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.
У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам. Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.