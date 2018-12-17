Свидетель узнал одного из обвиняемых по делу Вороненкова

"Были допрошены два свидетеля обвинения сегодня. Управительница дома (одна из свидетелей - ред.) во время допроса узнала одного из обвиняемых (речь идет об Александре Лосе - ред.) как человека, которого она встречала в этом доме до убийства", - сказала пресс-секретарь.

По словам Максимец, сегодня суд также допросил второго свидетеля обвинения, а именно владельца автомобиля, который использовался исполнителями во время убийства Вороненкова. Она уточнила, что свидетель продал автомобиль не на прямую исполнителям, а у него авто купил другой человек, который передал его непосредственно исполнителям.

На следующем заседании, рассказала пресс-секретарь, которое состоится 11 января 2019 года суд продолжит допрос свидетелей стороны обвинения.

Напомним, 13 ноября Шевченковский районный суд Киева определил порядок исследования доказательств в уголовном производстве по убийству Вороненкова.

23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мая 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.

Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.