Свідчення розвідника, що написав скаргу на Трампа і Зеленського, заслухають в Конгресі США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Голова Комітету Палати Представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф заявив, що члени Комітету домовилися заслухати викривача, чия скарга стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа через його розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
“Як Директор Макгваєр (в.о. Директора Національної розвідки США — ред) пообіцяв під час слухань, що викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача”, — сказав Шифф на каналі ABC News.
“Ми вживаємо всіх можливих заходів обережності, щоб заслухати ці свідчення таким чином, щоб захистити особистість викривача...З огляду на загрози, з якими виступає президент... можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку”, — додав він.
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В той же час радник президента Трампа Стівен Міллер заявив телеканалу Fox News в неділю, що поведінка інформатора “нагадує поведінку шпигуна”. “Президент Сполучених Штатів є викривачем, а ця особа є саботажником, який намагається підірвати демократично обраний уряд”, — сказав Міллер.
Нагадаємо, раніше помічники Байдена просять не дозволяти адвокату Трампа виступати на телебаченні.