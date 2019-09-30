Сведения разведчика, который написал жалобу на Трампа и Зеленского, заслушают в Конгрессе США

“Как Директор Макгваер (и.о. директора Национальной разведки США — ред) пообещал во время слушаний, обличителю будут разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о что нет. Мы получим неотфильтрованные информацию от этого обличителя”, — сказал Шифф на канале ABC News.

“Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать эти показания таким образом, чтобы защитить личность обличителя... Учитывая угрозы, с которыми выступает президент ... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае”, — добавил он.

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В то же время советник президента Трампа Стивен Миллер заявил телеканалу Fox News в воскресенье, что поведение информатора “напоминает поведении шпиона”. “Президент Соединенных Штатов является обличителем, а это лицо является саботажником, который пытается подорвать демократически избранное правительство”, — сказал Миллер.

Напомним, ранее помощники Байдена просят не разрешать адвокату Трампа выступать на телевидении.