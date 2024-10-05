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Святкування Рош га-Шана в Умані проходить спокійно, завтра-післязавтра більшість паломників покинуть Україну - посол

Київ • УНН

 • 17297 перегляди

Посол Ізраїлю повідомив про спокійне святкування Рош га-Шана в Умані. Більшість із 30 тисяч паломників покинуть Україну протягом наступних двох днів, ізраїльські поліцейські допомагають забезпечувати порядок.

Святкування Рош га-Шана в Умані відбувається спокійно. Завтра та післязавтра більшість паломників покинуть Україну. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.

"Ізраїльські поліцейські допомагають українським колегам підтримувати порядок та забезпечувати безпеку. Представники ізраїльського посольства надають консульську допомогу на місці", - повідомив Бродський.

За словами посла, завтра та післязавтра більшість із 30 тисяч паломників покинуть Україну та повернуться до Ізраїлю.

Понад 30 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана - община02.10.24, 11:09 • 26682 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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