Святкування Рош га-Шана в Умані проходить спокійно, завтра-післязавтра більшість паломників покинуть Україну - посол
Київ • УНН
Посол Ізраїлю повідомив про спокійне святкування Рош га-Шана в Умані. Більшість із 30 тисяч паломників покинуть Україну протягом наступних двох днів, ізраїльські поліцейські допомагають забезпечувати порядок.
Святкування Рош га-Шана в Умані відбувається спокійно. Завтра та післязавтра більшість паломників покинуть Україну. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.
"Ізраїльські поліцейські допомагають українським колегам підтримувати порядок та забезпечувати безпеку. Представники ізраїльського посольства надають консульську допомогу на місці", - повідомив Бродський.
За словами посла, завтра та післязавтра більшість із 30 тисяч паломників покинуть Україну та повернуться до Ізраїлю.
Понад 30 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана - община02.10.24, 11:09 • 26682 перегляди