Празднование Рош ха-Шана в Умани проходит спокойно, завтра-послезавтра большинство паломников покинут Украину - посол

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  117841 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  129452 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  130369 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  129917 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  111356 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  102367 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  120802 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123631 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123971 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124355 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Празднование Рош ха-Шана в Умани проходит спокойно, завтра-послезавтра большинство паломников покинут Украину - посол

Празднование Рош ха-Шана в Умани проходит спокойно, завтра-послезавтра большинство паломников покинут Украину - посол

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 16:13  •  2923 просмотра

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Посол Израиля сообщил о спокойном праздновании Рош ха-Шана в Умани. Большинство из 30 тысяч паломников покинут Украину в течение следующих двух дней, израильские полицейские помогают обеспечивать порядок.

Празднование Рош ха-Шана в Умани проходит спокойно. Завтра и послезавтра большинство паломников покинут Украину. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, передает УНН.

"Израильские полицейские помогают украинским коллегам поддерживать порядок и обеспечивать безопасность. Представители израильского посольства оказывают консульскую помощь на месте", - сообщил Бродский.

По словам посла, завтра и послезавтра большинство из 30 тысяч паломников покинут Украину и вернутся в Израиль.

Более 30 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана - община2 октября 2024, 08:09 • 14276 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество