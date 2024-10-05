Празднование Рош ха-Шана в Умани проходит спокойно, завтра-послезавтра большинство паломников покинут Украину - посол
Киев • УНН
Посол Израиля сообщил о спокойном праздновании Рош ха-Шана в Умани. Большинство из 30 тысяч паломников покинут Украину в течение следующих двух дней, израильские полицейские помогают обеспечивать порядок.
Празднование Рош ха-Шана в Умани проходит спокойно. Завтра и послезавтра большинство паломников покинут Украину. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, передает УНН.
"Израильские полицейские помогают украинским коллегам поддерживать порядок и обеспечивать безопасность. Представители израильского посольства оказывают консульскую помощь на месте", - сообщил Бродский.
По словам посла, завтра и послезавтра большинство из 30 тысяч паломников покинут Украину и вернутся в Израиль.
Более 30 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана - община2 октября 2024, 08:09 • 14276 просмотров