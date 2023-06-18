Свердловини біля ЗАЕС допомагають підтримувати рівень води в ставку-охолоджувачі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Свердловини біля Запорізької АЕС допомагають підтримувати рівень води в ставку-охолоджувачі в межах норми після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.
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На запитання, що з рівнем води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС, Малашко відповів: «Він зараз у нормі. 16,6 метра за нашою інформацією. Більш того. є скважини, які працюють та які поповнюють зазначений ставок. Також у разі необхідності з ТЕЦ можна також брати воду, необхідну для охолодження».
За його словами, наразі нічого ЗАЕС не загрожує.
«Вона працює, один реактор, 5 ректор в гарячому положенні», - сказав Малашко.
Доповнення
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що буде реалізовано план поповнення запасів води для охолодження реакторів ЗАЕС.
14 червня повідомлялося, що попри розпорядження Держатомрегулювання від 8 червня, п'ятий енергоблок Запорізької АЕС досі не перевели у режим "холодного зупину". росіяни, які окупували станцію, не лише не виконали, а й не дозволяють втілити це рішення українським працівникам.