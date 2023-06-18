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Скважины возле ЗАЭС помогают поддерживать уровень воды в пруду-охладителе - ОВА

Киев • УНН

 • 1473509 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Скважины возле Запорожской АЭС помогают поддерживать уровень воды в пруду-охладителе в пределах нормы после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона в воскресенье, пишет УНН.

Скважины возле ЗАЭС помогают поддерживать уровень воды в пруду-охладителе - ОВА

Цитата

На вопрос, что с уровнем воды в пруду-охладителе на ЗАЭС, Малашко ответил: «Он сейчас в норме. 16,6 метра по нашей информации. Более того, есть скважины, которые работают и которые пополняют указанный пруд. Также в случае необходимости из ТЭЦ можно также брать воду, необходимую для охлаждения».

По его словам, на данный момент ничего ЗАЭС не угрожает.

«Она работает, один реактор, 5 ректор в горячем положении», - сказал Малашко.

Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что будет реализован план пополнения запасов воды для охлаждения реакторов ЗАЭС.

14 июня сообщалось, что несмотря на распоряжение Госатомрегулирования от 8 июня, пятый энергоблок Запорожской АЭС до сих пор не перевели в режим "холодного останова". россияне, оккупировавшие станцию, не только не выполнили, но и не позволяют воплотить это решение украинским работникам.

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