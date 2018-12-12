Сурогатними матерями для іноземців стало 700 переселенок з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сурогатними матерями для іноземних пар стало 700 жінок, які є вимушеними переселенками з Луганської та Донецької областей. Про це у відповіді на запит УНН повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
За його словами, зараз прокуратура проводить розслідування кримінального провадження за фактами продажу українських дітей під виглядом сурогатного материнства. В результаті розслідування вже притягнуто до кримінальної відповідальності трьох працівників медичного центру ТОВ "Віотехсом", а один з підозрюваних – громадянин Німеччини та Молодови, є власником цього медцентру.
В період з 2011 по 2018 роки клієнтами центру стала 1 000 іноземних пар з 18 країн світу. З-поміж сурогатних матерів, які надавали послуги виношування дітей для іноземців, зафіксовано 700 жінок з Луганської та Донецької областей.
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"Однак, фактів вивезення під виглядом сурогатного материнства дітей з тимчасово окупованих територій не зафіксовано" - йдеться у відповіді на запит УНН.
За інформацією А. Матіоса, за умовами договору іноземні батьки-замовники зобов’язувалися оплатити Товариству вартість пакету наданих послуг, пов’язаних із організацією та здійсненням для них програми сурогатного материнства. Вартість такого пакету послуг у різний період часу з 2010 по 2018 роки становила від 29 900 євро до 49 900 євро.
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Водночас, компенсацію та витрати сурогатній матері оплачував медичний центр ТОВ "Віотехсом" згідно із розробленою ним програмою надання послуг сурогатного материнства, за умовами якої сурогатна матір отримувала у різний період часу з 2010 по 2018 роки грошові кошти у розмірі від 8 000 до 14 000 євро в залежності від народження одного чи двох дітей.
Нагадаємо, сьогодні в дописі на своїй Facebook-сторінці Анатолій Матіос повідомив, що сурогатне материнство покриває один з народних депутатів України.