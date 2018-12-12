Суррогатными матерями для иностранцев стало 700 переселенок с Донбасса

По его словам, сейчас прокуратура проводит расследование уголовного производства по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства. В результате расследования уже привлечено к уголовной ответственности трех сотрудников медицинского центра ООО "Віотехсом", а один из подозреваемых - гражданин Германии и Молодовы, является владельцем этого медцентра.



В период с 2011 по 2018 годы клиентами центра стала 1000 иностранных пар из 18 стран мира. Среди суррогатных матерей, которые предоставляли услуги вынашивания детей для иностранцев, зафиксировано 700 женщин из Луганской и Донецкой областей.



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"Однако, фактов вывоза под видом суррогатного материнства детей с временно оккупированных территорий не зафиксировано", - говорится в ответе на запрос УНН.

По информации А. Матиосп, по условиям договора иностранные родители-заказчики обязывались оплатить Обществу стоимость пакета предоставляемых услуг, связанных с организацией и осуществлением им программы суррогатного материнства. Стоимость такого пакета услуг в разный период времени с 2010 по 2018 годы составляла от 29 900 евро до 49 900 евро.



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В то же время, компенсацию и расходы суррогатной матери оплачивал медицинский центр ООО "Віотехсом" по разработанной им программе предоставления услуг суррогатного материнства, по условиям которой суррогатная мать получала в разный период времени с 2010 по 2018 годы денежные средства в размере от 8000 до 14000 евро в зависимости от рождения одного или двух детей.

Напомним, сегодня в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает один из народных депутатов Украины.