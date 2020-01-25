Сурков пішов з посади помічника Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Владислав Сурков, який займав посаду радника президента РФ Володимира Путіна, покинув російську держслужбу. Про це пише Meduza із посиланням на телеграм-канал директора Центру політичної кон’юнктури РФ Олексія Чеснакова, який є наближеним до Суркова, передає УНН.
“Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани”, — написав Чеснаков.
За словами директора Центру політичної кон’юнктури, рішення піти з держслужби було прийнято Сурковим через “зміну курсу на українському напрямі”.
За даними головного редактора “Ехо Москви” Олексія Венедиктова, українським напрямком в адміністрації президента замість Суркова займеться колишній віце-прем’єр РФ Дмитро Козак.
Нагадаємо, останній раз Сурков фігурував у публічній частині політики між Україною та Росією, коли увійшов до російської делегації на “нормандській зустрічі”.