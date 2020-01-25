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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Сурков ушел с должности помощника Путина

Киев • УНН

 • 28705 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Владислав Сурков, занимавший должность советника президента РФ Владимира Путина, покинул российскую госслужбу. Об этом пишет Meduza со ссылкой на телеграмм канал директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, который является приближенным к Суркову, передает УНН.

Сурков ушел с должности помощника Путина

“В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах”, — написал Чеснаков.

По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым за “смену курса на украинском направлении”.

По данным главного редактора “Эхо Москвы” Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Напомним, последний раз Сурков фигурировал в публичной части политики между Украиной и Россией, когда вошел в российской делегации на “нормандской встречи”.

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