Новак, Ушаков та Сурков увійшли до російської делегації на "нормандській зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Глава Міненерго Росії Олександр Новак, помічники президента РФ Юрій Ушаков і Владислав Сурков входять в російську делегацію, яка вилітає в Париж для зустрічі "нормандської четвірки", повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
Так, Олександр Новак, Юрій Ушаков та Владислав Сурков увійшли до російської делегації, яка вилітає в Париж, де глава РФ Володимир Путін у понеділок візьме участь в "нормандському саміті" і проведе двосторонні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України.
Як раніше повідомило ТАСС джерело, близьке до організації саміту, до початку переговорів "четвірки" президент РФ проведе двосторонні зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емануелем Макроном.
У свою чергу, двостороння зустріч Путіна і Президента України Володимира Зеленського планується після завершення саміту. Як очікується, з українським лідером президент РФ може обговорити, в тому числі, проблемні аспекти газових переговорів двох країн.
Для Путіна і Зеленського це буде перша особиста зустріч, раніше лідери чотири рази говорили по телефону - в липні, серпні, вересні та листопаді.
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Темою бесіди тет-а-тет президента РФ з французьким колегою може стати, крім іншого, питання про нерозміщення в Європі ракет середньої і меншої дальності - раніше Макрон відповів на послання Путіна, що містить відповідний заклик, і висловив готовність до діалогу з цього приводу. У свою чергу, зустріч Путіна з Меркель пройде на тлі висилки Берліном на початку грудня двох російських дипломатів через недостатню, на думку німецької сторони, співпрацю влади РФ у справі про вбивство громадянина Грузії в столиці ФРН влітку 2019 року. На думку самої Меркель, цей випадок не вплине на саміт в "нормандському форматі", але є "подією" з точки зору двосторонніх відносин з Росією.
Нагадаємо, так званий нормандський формат переговорів по Україні ("нормандська четвірка") існує з червня 2014 року. Тоді в ході святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери України, Росії, Франції та Німеччини вперше обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі. Остання зустріч "четвірки" відбулася в жовтні 2016 року.
Як повідомляв УНН, двостороння зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в межах "нормандського" саміту в Парижі не обмежена за часом.