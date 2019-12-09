Росія негативно ставиться до розширення "нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російська Федерація негативно ставиться до ініціативи із розширення "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна та Франція), врегулювання в Україні залежить тільки від виконання раніше прийнятих рішень. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, передає ТАСС, інформує УНН.
"Ми негативно ставимося до цієї ідеї, для нас це не питання формату", - сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву заступника держсекретаря США Девіда Хейла про розширення "нормандського формату".
"Не треба шукати альтернативу. Треба йти за двома треками: по треку безпеки - завершити нарешті розведення сил; і по політичному - запустити процес шляхом введення в дію "формули Штайнмайера" і прийняття інших рішень, які гарантували б незмінність і стійкість особливого статусу", - підкреслив Грушко.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку". Раніше був опублікований графік зустрічей лідерів країн, але в ньому не був вказаний час для зустрічі Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.