Суркіси, Шуфрич, Льовочкіни: до Медведчука позиваються через спонсорів ОПЗЖ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На одного із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука подали позов до суду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко, передає УНН.
Предмет позову - порушення порядку надання або отримання внесків, пише Лещенко.
"Нещодавно Президент Зеленський обіцяв показати всьому світу, з яких рахунків фінансується партія Медведчука, і чи українська ця партія взагалі. Це судове засідання - гарний привід почати дізнаватися про джерела, які утримують політичну надбудову агента кремлівського кума", - коментує Лещенко.
Адміністративну справу призначено до розгляду в Оболонському районному суді. Сьогодні, 5 вересня, інформує політик.
Нагадаємо, Віктор Медведчук є одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). У червні цього року ОПЗЖ подала офіційний звіт партії за ІІ квартал 2019 року. Документ опубліковано на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
Звіт партії вивчали фахівці громадського руху "Чесно".
Вони дослідили, що протягом кварталу партія отримала 61,9 млн грн внесків. Із них 45 млн грн – від фізичних осіб та 16,9 млн грн – від юридичних.
"Частину коштів партії перерахували самі кандидати, які пройшли до нового парламенту за списком ОПЗЖ", - пише "Чесно".
Так, за даними фахівців, по 1,6 млн грн перерахували Нестор Шуфрич (№7 у партійному списку), Тарас Козак (№10) та його брат Богдан Козак. Ще 1,5 млн грн пожертвував п'ятий номер у списку ОПЗЖ Сергій Льовочкін. Його сестра - Юлія Льовочкіна (№21) - переказала партії ще 1,7 млн грн.
"Григорій Суркіс, 17-й номер у списку, дав 1,5 мільйона гривень, його племінниця Марина Суркіс перерахувала ще 1,5 мільйона", - дослідили у "Чесно".
Ще 1,6 млн грн переказав партії сам Медведчук (№3). Однак 1,3 млн грн партія йому повернула, розповіли у "Чесно".
Як писав УНН, Григорій Суркіс більше ніколи не повернеться в УАФ.