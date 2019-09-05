Суркіси, Шуфрич, Льовочкіни: до Медведчука позиваються через спонсорів ОПЗЖ

ukru
04:30 • 16632 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 104059 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 146101 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 135615 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 201807 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154124 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 180956 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 169180 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130556 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173508 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.6 м/с
67 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 39233 перегляди
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 18403 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 49738 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 29208 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 36784 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 134329 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 201806 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 180956 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 169180 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 137804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 104058 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101089 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 70025 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124774 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115544 перегляди
Актуальне
Суркіси, Шуфрич, Льовочкіни: до Медведчука позиваються через спонсорів ОПЗЖ

Суркіси, Шуфрич, Льовочкіни: до Медведчука позиваються через спонсорів ОПЗЖ

Київ • УНН

 • 15259 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. На одного із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука подали позов до суду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко, передає УНН.

Предмет позову - порушення порядку надання або отримання внесків, пише Лещенко.

"Нещодавно Президент Зеленський обіцяв показати всьому світу, з яких рахунків фінансується партія Медведчука, і чи українська ця партія взагалі. Це судове засідання - гарний привід почати дізнаватися про джерела, які утримують політичну надбудову агента кремлівського кума", - коментує Лещенко.

Адміністративну справу призначено до розгляду в Оболонському районному суді. Сьогодні, 5 вересня, інформує політик.

Нагадаємо, Віктор Медведчук є одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). У червні цього року ОПЗЖ подала офіційний звіт партії за ІІ квартал 2019 року. Документ опубліковано на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Звіт партії вивчали фахівці громадського руху "Чесно".

Вони дослідили, що протягом кварталу партія отримала 61,9 млн грн внесків. Із них 45 млн грн – від фізичних осіб та 16,9 млн грн – від юридичних.

"Частину коштів партії перерахували самі кандидати, які пройшли до нового парламенту за списком ОПЗЖ", - пише "Чесно".

Так, за даними фахівців, по 1,6 млн грн перерахували Нестор Шуфрич (№7 у партійному списку), Тарас Козак (№10) та його брат Богдан Козак. Ще 1,5 млн грн пожертвував п'ятий номер у списку ОПЗЖ Сергій Льовочкін. Його сестра - Юлія Льовочкіна (№21) - переказала партії ще 1,7 млн грн.

"Григорій Суркіс, 17-й номер у списку, дав 1,5 мільйона гривень, його племінниця Марина Суркіс перерахувала ще 1,5 мільйона", - дослідили у "Чесно".

Ще 1,6 млн грн переказав партії сам Медведчук (№3). Однак 1,3 млн грн партія йому повернула, розповіли у "Чесно".

Як писав УНН, Григорій Суркіс більше ніколи не повернеться в УАФ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,361.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,989.10