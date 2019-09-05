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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106105 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119093 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110718 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116975 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123296 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149906 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149749 просмотра

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Суркисы, Шуфрич, Левочкины: с Медведчуком судятся из-за спонсоров ОПЗЖ

Суркисы, Шуфрич, Левочкины: с Медведчуком судятся из-за спонсоров ОПЗЖ

Киев  •  УНН

 • 15254 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подали иск в суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, передает УНН.

Предмет иска - нарушение порядка предоставления или получения взносов, пишет Лещенко.

"Недавно Президент Зеленский обещал показать всему миру, из каких счетов финансируется партия Медведчука, и украинская ли это партия вообще. Это судебное заседание - хороший повод начать узнавать об источниках, которые удерживают политическую надстройку агента кремлевского кума", - комментирует Лещенко.

Административное дело назначено к рассмотрению в Оболонском районном суде. Сегодня, 5 сентября, информирует политик.

Напомним, Виктор Медведчук является одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). В июне этого года ОПЗЖ подала официальный отчет партии за второй квартал 2019 года. Документ опубликован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Отчет партии изучали специалисты общественного движения "Честно".

Они изучили, что в течение квартала партия получила 61,9 млн грн взносов. Из них 45 млн грн - от физических лиц и 16,9 млн грн - от юридических.

"Часть средств партии перечислили сами кандидаты, которые прошли в новый парламент по списку ОПЗЖ", - пишет "Честно".

Так, по данным специалистов, по 1,6 млн грн перечислили Нестор Шуфрич (№7 в партийном списке), Тарас Козак (№10) и его брат Богдан Козак. Еще 1,5 млн грн пожертвовал пятый номер в списке ОПЗЖ Сергей Левочкин. Его сестра - Юлия Левочкина (№21) - перечислила партии еще 1,7 млн грн.

"Григорий Суркис, 17-й номер в списке, дал 1,5 миллиона гривен, его племянница Марина Суркис перечислила еще 1,5 миллиона", - исследовали в "Честно".

Еще 1,6 млн грн передал партии сам Медведчук (№3). Однако 1,3 млн грн партия ему вернула, рассказали в "Честно".

Как писал УНН, Григорий Суркис больше никогда не вернется в УАФ.

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