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"Суркіси - ганьба Динамо": фанати київського клубу прорвалися на стадіон під час матчу з "Олімпіком"

Київ • УНН

 • 17181 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ультрас "Динамо" прорвалися на стадіон імені Валерія Лобановського під час поєдинку першого туру УПЛ між київським клубом і "Олімпіком", повідомляє Sportarena, передає УНН.

"Суркіси - ганьба Динамо": фанати київського клубу прорвалися на стадіон під час матчу з "Олімпіком"

Фанати скандували кричалки проти власників "Динамо" братів Суркісів і головного тренера біло-синіх Мірчі Луческу.

"Суркісі - ганьба Динамо", "Луческу - додому", - скандували ультрас, після чого запалили фаєри.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ультрас "Динамо" оголосили бойкот Суркісам і попередили про проплачених "тітушок"

Відзначається, що Ігор і Григорій Суркіси перебували в цей час на трибунах стадіону.

Нагадаємо, фанати "Динамо" не в перший раз висловлюють своє невдоволення діями власників киян Ігоря і Григорія Суркісів. Раніше вони заявляли про те, що обмежать свою підтримку клубу через призначення Мірчі Луческу головним тренером і відсутності належної комунікації ФК з фанатами.

Також вболівальники раніше заявляли, що до керівництва в "Динамо" повернувся старший з братів Суркісів - Григорій, який, на їхню думку, повернув в футбол політику і має на меті "знищення останнього потужного руху ультрас в Україні".

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