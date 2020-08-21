"Суркіси - ганьба Динамо": фанати київського клубу прорвалися на стадіон під час матчу з "Олімпіком"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ультрас "Динамо" прорвалися на стадіон імені Валерія Лобановського під час поєдинку першого туру УПЛ між київським клубом і "Олімпіком", повідомляє Sportarena, передає УНН.
Фанати скандували кричалки проти власників "Динамо" братів Суркісів і головного тренера біло-синіх Мірчі Луческу.
"Суркісі - ганьба Динамо", "Луческу - додому", - скандували ультрас, після чого запалили фаєри.
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Відзначається, що Ігор і Григорій Суркіси перебували в цей час на трибунах стадіону.
Нагадаємо, фанати "Динамо" не в перший раз висловлюють своє невдоволення діями власників киян Ігоря і Григорія Суркісів. Раніше вони заявляли про те, що обмежать свою підтримку клубу через призначення Мірчі Луческу головним тренером і відсутності належної комунікації ФК з фанатами.
Також вболівальники раніше заявляли, що до керівництва в "Динамо" повернувся старший з братів Суркісів - Григорій, який, на їхню думку, повернув в футбол політику і має на меті "знищення останнього потужного руху ультрас в Україні".