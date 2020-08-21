Фанаты "Динамо" о Луческу: он никогда не заручится нашей поддержкой

Сообщается, что первый официальный матч "Динамо" под руководством нового наставника состоится сегодня, 21 августа.

"Мы, фанаты "Динамо Киев", считаем своим долгом выразить позицию по поводу позорного назначения Мирчи Луческу главным тренером клуба. Этот человек на протяжении многих лет была нашим принципиальным соперником. При этом, он часто допускал обиды и подлые поступки в отношении нашей команды.

Луческу - один из символов нашего врага в спорте. А теперь его нанимают на работу, как будто так и надо. Сложно найти хорошего тренера. Но хуже всего, что можно придумать, - подобрать с земли то, что бросил Ахметов из-за профнепригодности. Этот человек никогда не получит нашей поддержки и уважения", - говорится в сообщении.

Фанаты клуба говорят, что будут доказывать руководству клуба, что решение назначить Луческу главным тренером ФК - ошибочное.

Напомним, сегодня ультрас "Динамо" планирует "поздравить Луческу" с первым официальным матчем.

Ранее, фанаты столичной команды заявляли, что к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который, по их мнению, вернул в футбол политику и имеет целью "уничтожение последнего мощного движения ультрас в Украине".