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Фанати "Динамо" про Луческу: він ніколи не заручиться нашою підтримкою

Київ • УНН

 • 15943 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вболівальники київського "Динамо" висловили недовіру новопризначеному тренеру ФК Мірчі Луческу, передає УНН із посиланням на сторінку фанатів "Динамо" 21 сектору в Instagram.

Фанати "Динамо" про Луческу: він ніколи не заручиться нашою підтримкою

Повідомляється, що перший офіційний матч "Динамо" під керівництвом нового наставника відбудеться сьогодні, 21 серпня.

"Ми, фанати "Динамо Київ", вважаємо за свій обов’язок висловити позицію щодо ганебного призначення Мірчі Луческу головним тренером клубу. Ця людина впродовж багатьох років була нашим принциповим суперником. При цьому, вона часто допускала образи та підлі вчинки стосовно нашої команди.

Луческу - один із символів нашого ворога в спорті. А тепер його наймають на роботу, наче так і треба. Складно знайти хорошого тренера. Але найгірше, що можна придумати, - підібрати з землі те, що кинув Ахметов через профнепридатність. Ця людина ніколи не отримає нашу підтримку і повагу", - йдеться у повідомленні.

Фанати клубу кажуть, що будуть доводити керівництву клубу, що рішення призначити Луческу головним тренером ФК - хибне.

Нагадаємо, сьогодні ультрас "Динамо" планує "привітати Луческу" з першим офіційним матчем. 

Раніше, фанати столичної команди заявляли, що до керівництва в "Динамо" повернувся старший із братів Суркісів - Григорій, який, на їх переконання, повернув у футбол політику та має на меті "знищення останнього потужного руху ультрас в Україні". 

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